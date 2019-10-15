Под Киевом из детского дома пропал подросток

Ребенок ушел из "Моей семьи" в Хотове вечером 14 октября и до сих пор не вернулся

Иллюстрация / Фото: Facebook

После того, как в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры, правоохранители сообщают о новом ЧП. Так, полиция разыскивает 12-летнего Ярослава Шевлюгу, который 14 октября вечером ушел из детского дома семейного типа "Моя семья" в Хотове и до сих пор не вернулся.

Как указано на странице "Розыск детей" в Facebook, ребенку на вид 13-14 лет, рост 155-160 см, у него полное телосложение, круглое лицо, карие глаза, русые короткие волосы.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti Реклама

Подросток был одет в футболку темно-синего цвета, зеленого цвета брюки и кеды черного цвета. Он может ехать на велосипеде "Ардис" коричневого цвета.

При наличии любой информации о возможном месте нахождения подростка следует сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви из Центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" ушел и не вернулся 13-летний Артем Ковтуненко.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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