Под Киевом из детского сада похитили двух девочек

По данным полиции, одной из похитительниц является биологическая мать девочек

Фото: npu.gov.ua.

В Киевской области из детского сада украли двух девочек. ЧП произошло сегодня в пгт. Глеваха. В полицию обратилась воспитательница садика, сообщив, что в здание ворвались трое людей: мужчина и двое женщин. Одна из них представилась матерью девочек. Эти люди увезли из детского сада двух сестер: трех и пяти лет. Неизвестные скрылись на автомобиле Kia коричневого цвета.

В полиции Киевской области "Сегодня" подтвердили факт похищения детей.

"Нам известно, что одна из женщин – это биологическая мама детей, которая не лишена родительских прав. Она приехала в детсад и забрала двух девочек. Но учитывая тот способ и скандал, с которым она забрала детей из дошкольного детского учреждения, то мы проводим розыск женщин и детей, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия", – рассказали в полиции Киевской области.

Напомним, ранее силовики задержали гражданина Франции Рафаэля Вальденера, который напал на супругу, жительницу Харькова Дарью Донец и забрал их общего ребенка Эмму. Француз увез ребенка на Западную Украину, где планировал пересечь границу с Румынией. Однако в районе Борисполя автомобиль, в котором находилась девочка и ее биологический отец, остановили правоохранители. Семейная пара Донец-Вальденер сейчас находится на стадии бракоразводного процесса. Суд постановил, что маленькая Эмма должна оставаться с матерью. При этом Дарью обязали привозить ребенка во Францию и не препятствовать ее общению с отцом. Однако, по словам харьковчанки, мужчина не выполнил условия соглашения.

Также мы сообщали, что в Киеве прохожие приняли за похитителей девочки ее родителей.

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