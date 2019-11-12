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Под Киевом из дома адвоката, которого разыскивает СБУ, украли 40 тысяч евро

12 ноября, 11:47

Мужчина разыскивается по подозрению в государственной измене

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В селе Козин под Киевом произошло дерзкое ограбление. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, неизвестные лица вечером 8 ноября проникли в дом, где находились 68-летняя женщина и ее 12-летняя внучка, и, не причинив им телесных повреждений, вынесли из дома золотые изделия и 40 тысяч евро.

"Нападавшие обыскали дом. Злоумышленники нашли там деньги, около 40 тысяч евро, золотые изделия и с похищенным скрылись в неизвестном направлении. Кроме денег и украшений из дома ничего не пропало", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

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В полиции уточнили, что владелец дома, 41-летний адвокат, длительное время находится за границей и разыскивается сотрудниками Службы безопасности Украины за государственную измену.

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Фото: архив

Ранее сообщалось, что в частный дом адвоката Владимира Богатыря в Киевской области ворвались грабители в военной форме, которые избили и связали его семью, а также нанесли травмы несовершеннолетнему ребенку, чтобы получить адвокатское досье Богатыря.

Также было совершено нападение на дом бывшего народного депутата из фракции "Народного фронта" Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом. Четверо в балаклавах проникли в дом, связали находящихся там мужчину и женщину, после чего под угрозой насилия завладели большой суммой в иностранной валюте. Открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

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ограбление киевская область козин

Источник: Сегодня

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