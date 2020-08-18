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Под Киевом из колонии пытались освободить мужчину, отбывающего срок за убийство

18 августа, 11:59

Наталья Руда Наталья Руда

По данным прокуратуры Киевской области, мужчина совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения и сбежал с места преступления

Из Бориспольской исправительной колонии № 119 пытались незаконно освободить заключенного, который отбывает десятилетний срок за умышленное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Так, администрация колонии не изучила поведение осужденного и направила в суд ходатайство о замене неотбытой части наказания по ч. 1 ст. 115 УК Украины на более мягкое в виде ограничения свободы. Прокуратура сочла, что объективных данных для такого ходатайства нет и подала апелляционную жалобу.

"Несмотря на совершение особо тяжкого преступления в состоянии алкогольного опьянения, и сбежав с места совершения преступления, осужденный за период отбывания наказания должных выводов не сделал и виновность в совершенном преступлении полностью не признал", - говорится в сообщении.

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В результате Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о замене осужденному наказания на более мягкое.

Ранее сообщалось, что из Бердичевской колонии в Житомирской области сбежал осужденный мужчина.

Тем временем в Днепре мужчина с огромным тесаком пытался освободить друга из полиции.

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Борисполь убийство киевская область

Источник: Сегодня

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