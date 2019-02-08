Под Киевом на стройке дома из окна выпал ребенок

Медики не смогли добраться к пострадавшему, поэтому вызвали спасателей

Фото: ГСЧС

Под Киевом на стройке дома из окна выпал ребенок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d44/861/5c5d44861ac80.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d44/861/5c5d44861ac80.jpg 2019-02-08T11:00:00+02:00 Происшествия Медики не смогли добраться к пострадавшему, поэтому вызвали спасателей

Ребенок выпал из окна второго этажа, играя на строительной площадке в одном из населенных пунктов в Броварском районе, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

По данным спасателей, в 16.30 в четверг, 7 февраля, в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение от службы "103" о том, что они не могут добраться до несовершеннолетнего потерпевшего, который выпал из окна на стройке.

На место вызова были направлены спасатели 21-й Государственной пожарно-спасательной части на автомобиле первой помощи.

Прибыв на место вызова было установлено, что ворота на строительную площадку закрыты и медики не могут добраться до пострадавшего. Спасатели с помощью специального инструмента открыли ворота и помогли медикам доставить пострадавшего к карете скорой помощи.

Напомним, накануне семилетний ребенок пострадал в результате ДТП на пешеходном переходе в Киеве. Мальчик переходил дорогу рядом со школой №279 на ул. Сергея Колоса, 50, когда в него влетел автомобиль.

Также сообщалось. что в Павлограде 6-летний мальчик упал в шахту лифта. Мальчик, возвращаясь домой, прислонился к двери лифта на 3 этаже и упал в шахту на уровне первого.

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