Под Киевом на стройке дома из окна выпал ребенок
Медики не смогли добраться к пострадавшему, поэтому вызвали спасателей
Ребенок выпал из окна второго этажа, играя на строительной площадке в одном из населенных пунктов в Броварском районе, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.
По данным спасателей, в 16.30 в четверг, 7 февраля, в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение от службы "103" о том, что они не могут добраться до несовершеннолетнего потерпевшего, который выпал из окна на стройке.
На место вызова были направлены спасатели 21-й Государственной пожарно-спасательной части на автомобиле первой помощи.
Прибыв на место вызова было установлено, что ворота на строительную площадку закрыты и медики не могут добраться до пострадавшего. Спасатели с помощью специального инструмента открыли ворота и помогли медикам доставить пострадавшего к карете скорой помощи.
Напомним, накануне семилетний ребенок пострадал в результате ДТП на пешеходном переходе в Киеве. Мальчик переходил дорогу рядом со школой №279 на ул. Сергея Колоса, 50, когда в него влетел автомобиль.
Также сообщалось. что в Павлограде 6-летний мальчик упал в шахту лифта. Мальчик, возвращаясь домой, прислонился к двери лифта на 3 этаже и упал в шахту на уровне первого.
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