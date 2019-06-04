Под Киевом из-за пожара на птицефабрике погибли 150 тысяч кур

Также сгорело 15 тысяч квадратных метров производственных помещений

Фото: kv.dsns.gov.ua.

В результате масштабного пожара на птицефабрике "Ясенсвит" в Васильковском районе под Киевом, который произошел во вторник, 4 июня, погибли 150 тысяч кур.

Также сгорело 15 тысяч квадратных метров производственных помещений.

К счастью, человеческих жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, что в 13:50 пожар был локализован, а в 14:25 – ликвидирован. К тушению были привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники.

При этом из-за масштабного пожара мобильная лаборатория коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" уже провела замеры воздуха на Окружной дороге в столице на наличие продуктов горения в воздухе. Также коммунальная служба имеет стационарные посты контроля воздуха, которые в круглосуточном режиме отслеживают уровень загрязнения воздуха. Сейчас ситуация с состоянием воздуха на территории Киева под контролем.

Ранее сообщалось, что в столице произошел мощный пожар на Максимовича, 10. На месте работали 12 единиц спецтехники 50 человек личного состава. Также в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сержа Лифаря в Деснянском районе.

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