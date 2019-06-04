Сделать стартовой
26,95
30,15
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Под Киевом из-за пожара на птицефабрике погибли 150 тысяч кур

4 июня, 16:46

Также сгорело 15 тысяч квадратных метров производственных помещений

Фото: kv.dsns.gov.ua
Фото: kv.dsns.gov.ua.

В результате масштабного пожара на птицефабрике "Ясенсвит" в Васильковском районе под Киевом, который произошел во вторник, 4 июня, погибли 150 тысяч кур.

Также сгорело 15 тысяч квадратных метров производственных помещений.

К счастью, человеческих жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, что в 13:50 пожар был локализован, а в 14:25 – ликвидирован. К тушению были привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники. 

При этом из-за масштабного пожара мобильная лаборатория коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" уже провела замеры воздуха на Окружной дороге в столице на наличие продуктов горения в воздухе. Также коммунальная служба имеет стационарные посты контроля воздуха, которые в круглосуточном режиме отслеживают уровень загрязнения воздуха. Сейчас ситуация с состоянием воздуха на территории Киева под контролем. 

Ранее сообщалось, что в столице произошел мощный пожар на Максимовича, 10. На месте работали 12 единиц спецтехники 50 человек личного состава. Также в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сержа Лифаря в Деснянском районе.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег пожар, киевская область, птицефабрика

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом из-за пожара на птицефабрике погибли 150 тысяч кур". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Харькова сильный пожар, спасатели эвакуировали 20 человек

Сегодня, 16:04

Пожарные не позволили огню разгореться

Масштабный пожар под Киевом: спасатели проводят замеры воздуха

Сегодня, 15:41

Пожар в Васильковском районе уже ликвидировали

Под Киевом вспыхнул пожар на птицефабрике: появились фото и видео

Сегодня, 13:14

Площадь пожара составляет 15 тысяч квадратных метров

В Черниговской области на заправке прогремел взрыв

Сегодня, 08:30

Спасатели оперативно потушили пламя

На что способно обычное дегтярное мыло

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Водительские права больше не будут удостоверять личность

Новая первая леди Украины: что известно о Елене Зеленской?

Участие войск России в войне на Донбассе: появились фото

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

«Российско-украинские отношения в эру Зеленского»

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Сегодня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Кому опасно пить кефир?

ТОП-модели на пляже: 10 лучших фигур (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь