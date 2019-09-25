Под Киевом из-за сжигания травы загорелись торфяники: видео

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Близ села Подгорцы Обуховского района 24 сентября спасатели обнаружили возгорание торфа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

"В процессе ликвидации пожара рядом с местом чрезвычайной ситуации работники ГСЧС обнаружили пожилую женщину, которая сжигала остатки сухой растительности, что, скорее всего, и вызвало возгорание торфа. Рядом с торфяными залежами вблизи территории садового общества "Механик" выявлено еще несколько мест сжигания мусора и остатков растительности местными жителями", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Реклама

На данный момент ликвидация возгорания продолжается.

При этом отметим, что жители столицы в несколько последних дней снова начали ощущать запах гари, сообщая об этом в социальных сетях.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне. Согласно информации Главного управления Национальной полиции Киевской области, в поджоге в Чернобыльской зоне подозревается женщина – жительница с. Старые Соколы Иванковского района. Как уточнили в полиции, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после – перешел на Чернобыльскую зону.

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