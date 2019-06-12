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Под Киевом из-за жестокого избиения адвоката отстранили от работы начальника полиции

12 июня, 13:29

Правозащитника избили в Белой Церкви

Фото: УНН

В Белой Церкви трое мужчин жестоко избили правозащитника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

В полиции сообщили, что инцидент произошел еще 20 мая. Тогда по спецлинии полиции региона поступил ряд сообщений о нападении на правозащитника во время выполнения им своих профессиональных обязанностей в Белой Церкви.

"Трое неизвестных мужчин жестоко избили адвоката, после чего скрылись. По данному факту было начато досудебное расследование в рамках открытых уголовных производств по статьям 400, 399 и 388 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

При этом вчера, 11 июня, следователи дополнительно открыли уголовное производство по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители установили личности нападавших. Сейчас с двумя проводится ряд следственных действий.

Также полиция разыскивает еще одного фигуранта. По месту его регистрации по почте отправлено сообщение о подозрении. После задержания, по решению суда, его доставят в органы правосудия для избрания меры пресечения.

В полиции уточнили и другие важные детали расследования. 

"Приказом Главного управления Национальной полиции в Киевской области от 11 июня по факту ненадлежащего реагирования на совершенные в отношении адвоката преступления и их расследования, в ГУ НП назначено служебное расследование с одновременным отстранением от исполнения служебных обязанностей на время его проведения двух заместителей начальника Белоцерковского отдела полиции и начальника местного отделения полиции № 2", – отмечается в сообщении. 

Прокуратура изменила подследственность, теперь следственные мероприятия проводят работники Следственного управления полиции региона. 

Напомним, в Киеве неизвестные избили авиаконструктора ГП "Антонов", 81-летнего Виктора Ковальского.

Также сообщалось, что в январе неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.

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Тег избиение, расследование, Белая Церковь

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