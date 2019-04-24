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Под Киевом избили и ограбили двух 20-летних египтян

Сегодня, 11:25

Нападавшими оказались двое граждан Азербайджана и один – Турции

Фото: Информатор

В Ирпене под Киевом избили и ограбили двух граждан Египта, об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

В полиции уточнили, что сообщение о нападении на иностранных граждан поступило к ним от дежурного врача городской больницы, куда доставили пострадавших с телесными повреждениями в виде многочисленных гематом головы и лица.

"Следственно-оперативной группой установлено, что трое неизвестных нанесли 20-летним гражданам Египта телесные повреждения и завладели их имуществом", - говорится в сообщении.

Оперативники с помощью видеокамер "Безопасный город" установили машину, на которой передвигались подозреваемые, и их место проживания в Киеве.

"Во время проведения обыска автомобиля марки ВАЗ 2107 обнаружили документы пострадавших и чехлы от их мобильных телефонов. Подозреваемых – двух граждан Азербайджана 20 и 19 лет и 22-летнего гражданина Турции задержали", - уточнили в полиции, добавив, что автомобиль изъят.

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua
 

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

Также будет рассмотрен вопрос о дальнейшем пребывании преступников в стране.

Ранее сообщалось, что в Киеве дерзкая банда напала и ограбила владельцев бани.

Также мы писали, что в Одесской области грабители ворвались в дом жительницы Тарутинского района, связали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.


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Тег нападение, иностранцы, ирпень

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