Под Киевом копы остановили водителя с содержанием алкоголя в крови выше нормы в 25 раз

Фото: патрульная полиция Борисполя

Бориспольские патрульные остановили водителя, у которого содержание алкоголя в крови составляло 4,96 промилле, а это превышает допустимую норму в 25 раз. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Борисполя.

"В субботу в половине шестого утра во время патрулирования автодороги Киев – Харьков – Довжанский внимание патрульных привлек автомобиль Hyundai. Водитель легковушки хаотично маневрировал по дороге с одной полосы в другую. Стражи порядка решили остановить водителя, потому что, возможно, ему стало плохо и нужна помощь", – говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция Борисполя

Как выяснилось, за рулем авто находился 46-летний мужчина, который почти не разговаривал. Полицейские помогли ему выйти из авто. Мужчина был нетрезв, но пытался это отрицать.

"В присутствии двух свидетелей освидетельствование на состояние опьянения обнаружило у него 4,96 промилле. Такая доза алкоголя в крови почти смертельна. В отношении водителя патрульные составили административный материал по ч. 1 ст.130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) и отстранили его от управления", – резюмировали в полиции.

Напомним, в Мироновке 17-летний парень за рулем легковушки врезался в забор частного сектора. В результате ДТП погиб 19-летний молодой человек.

Как сообщали новости "Сегодня", за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек. Так, например, только 22 сентября на 250-м километре трассы Киев – Чоп, вблизи села Большой Молодьков в Житомирской области, жертвами ДТП стали девять человек. Это произошло после столкновения автобуса и грузовика.

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