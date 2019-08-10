Под Киевом копы поймали подозреваемых в покушении на убийство

В Киевской области полицейские задержали мужчин, которых подозревают в разбойном нападении и покушении на убийство.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, вечером 9 августа копам позвонил охранник супермаркета в селе Петропавловская Борщаговка. Он рассказал, что к нему обратился раненный мужчина. Потерпевший заявил, что в него стреляли из травматического оружия.

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Позже выяснилось, что этот мужчина занимался покупкой и продажей акций, но работал не официально. Последняя операция была неуспешный и он задолжал 200 тысяч долларов своим знакомым. Когда он шел по улице села, увидел этих мужчин у машины и подошел туда, но злоумышленники на него напали. Сначала двое мужчин вырвали у пострадавшего пакет с ноутбуком, а потом один из открыл стрельбу по должнику. Преступники сразу же скрылись.

На место происшествия сразу приехала следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Раненого 35-летнего местного жителя доставили в больницу. Он получил пулевые ранения грудной клетки, живота и левой руки.

Копы быстро установили свидетелей и автомобиль Mitsubishi Pajero, на котором скрылись нападавшие. Для задержания авто в Киевской области был введен оперативный план "Перехват". Уже через час полицейские остановили авто в Обуховском районе и задержали нападавших. Ими оказались двое жителей Харьковской области, 62 и 51-летнего возраста. Один из них в прошлом работал в ОВД. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам. Меру пресечения для них выберет суд.

Напомним, не так давно под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и начали вымогать у них деньги.

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