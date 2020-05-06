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Под Киевом копы спасли мужчину, которого держала в яме 40-летняя женщина

6 мая, 15:28

Наталья Руда

Жительница Борисполя заявила патрульным, что о мужчине, который находится в яме, ей ничего не известно

В Борисполе полицейские спасли мужчину, которого в яме во дворе дома держала 40-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

"Вчера (5 мая. – Ред.) около полуночи на линию 102 поступило сообщение о незаконном лишении свободы или похищении человека. Инспекторы, быстро прибывшие на место происшествия, встретились с заявителем, который сообщил, что заметил, как во дворе, в яме, женщина держит мужчину и не выпускает его. Зайдя в указанный двор, патрульные обнаружили 40-летнюю гражданку. Женщина сообщила, что в доме она одна, а о человеке в яме ей вообще ничего не известно", – говорится в сообщении.

Пока копы общались с женщиной, услышали доносящиеся из ямы крики о помощи. При этом яма, в которой находился мужчина, была завалена мешками и тротуарным бордюром. Расчистив вход, патрульные обнаружили мужчину с телесными повреждениями.

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На место вызвали следственно-оперативную группу. Поскольку в действиях женщины усматриваются признаки уголовного преступления, то в дальнейшем делом будут заниматься следователи.

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Фото: @kirilltikhov

Пострадавшего передали медикам.

Ранее в селе Тарасовка Киево-Святошинского района произошло жуткое убийство. Как сообщили в полиции, 34-летняя жительница забила своего 35-летнего сожителя бутылкой из-под водки.

Также в селе Софиевская Борщаговка неизвестные похитили мужчину.

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Борисполь похищение лишение свободы

Источник: Сегодня

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