Под Киевом случай COVID-19 обнаружили в суде: как он будет работать

Сейчас в учреждении на коронавирус тестируют «контактных»

У сотрудника Васильковского межрайонного суда Киевской области обнаружили коронавирус. Из-за этого учреждение закрыли на один день.

"Выявлен один больной. Он киевлянин, живет в Киеве, а работает в Василькове в суде. Кем именно работает заболевший – нам запрещено говорить. Все, кто контактировали с больным находятся под контролем медиков. Другие лица, которые контактировали с больным сейчас уточняются. Точная цифра нам неизвестна. Наши сотрудники выезжали в помещение суда на проведение окончательной дезинфекции", – рассказали сайту "Сегодня" в Васильковском районном отделе лабораторных исследований Киевского областного лабораторного центра МОЗ Украины.

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На данный момент, как рассказали нам в самом суде, учреждение работает в штатном режиме.

"Суд работает в штатном режиме. Мы были закрыты один день – вчера. После проведения обработки помещений санэпидстанцией, мы возобновили работу. В помещение пускают только тех людей, которые были вызваны на заседание по повестке. Если судья находится на больничном, то людей мы заранее предупреждаем, что заседание не состоится", – сообщили сайту "Сегодня" в Васильковском межрайонном суде.

Также в суде рассказали, что состояние их заболевшего сотрудника нормальное, осложнений нет. Он находится на больничном. Его должность там тоже назвать отказались, сославшись на конфиденциальность такой информации.

Кроме того, на сайте суда появилось объявление, что там проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц.

Напомним, по состоянию на утро 8 сентября в Украине подтвердили 2411 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество пациентов с COVID-19 достигло 140 479.

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Также журналисты "Сегодня" выяснили, когда и при каких условиях в столице могут ужесточить карантин.

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