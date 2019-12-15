Под Киевом легковушка сбила пешехода: тело разорвало на части

Под Киевом на Бориспольской трассе произошло жуткое ДТП: автомобиль сбил пешехода, от удара тело разорвало на части. Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 20:30 вблизи населенного пункта Пролиски. В полицию обратился водитель Toyota и сообщил о том, что сбил человека. На место направили экипаж полиции и медиков. Но врачи были бессильны.

"По словам полицейских, проезжающие мимо водители останавливались и пытались не допустить наезд на человеческие останки до приезда правоохранителей. К сожалению, избежать этого не удалось. Части тела, которые лежали на дороге, растаскивали проезжающие машины. Их разбросало в радиусе 300 метров по полосам движения", – говорится в сообщении источника.

Водитель легковушки рассказал, что ехал в крайнем левом ряду в сторону Борисполя. Во время движения он ощутил удар и начал перестраиваться на обочину, чтобы остановиться. Осмотрев автомобиль, водитель увидел повреждения и части тела.

Он добавил, что перед ним был еще один заявитель, который также сообщил, что на автомобиле BMW сбил пешехода. Эта машина двигалась в сторону Киева, но на ней повреждена только часть бампера. Есть вероятность, что он зацепил уже части тела.

Также сообщается, что по телу погибшего было трудно определить даже пол. Лишь по уцелевшей руке, которую оторвало и отбросило на разделитель, стало ясно, что это мужчина.

Правоохранители выясняют детали происшествия.

Напомним, ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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