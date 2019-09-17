Под Киевом ликвидировали салон игровых автоматов

В Василькове полицейские прекратили работу "салона" игорного бизнеса. О подпольном казинос игровыми автоматами правоохранителям по линии 102 сообщили представители общественной организации, рассказали в ГУ НП Киевской области.

По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа. По согласованию с прокуратурой полицейские провели неотложный обыск, во время которого обнаружили и изъяли игровое оборудование (9 игровых автоматов и 5 системных блоков). В кассе в то время было 1500 гривен.

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Незаконный "салон" работал в подвале круглосуточно. "Псевдо-бизнесмены" давать показания отказались.

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Ранее правоохранители пресекли деятельность подпольного казино в центре Киева. В торговом центре "Олимпийский" дельцы организовали нелегальное игорное заведение с разным уровнем "доступа". Для рядовых игроков работали 113 игровых автоматов, элитные "клиенты" могли попасть в замаскированный вип-зал соблюдая условия конспирации. Правоохранители больше часа заходили в помещение. Там находились 17 игровых столов и шесть рулеток.

Также в Киевской области силовики изъяли 17 млн ​​грн у организатора подпольных онлайн-казино. Кроме этого, ранее в Киеве прошли погромы в игровых залах. Группа молодых парней крушила игровые залы сразу в нескольких районах Киева.

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