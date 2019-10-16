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Под Киевом любители шашлыков сожгли гектар леса возле взлетной полосы (видео)

16 октября, 10:15

Убегая, люди бросили шампура и посуду

Фото: Том Раидер/Facebook

Фото: Том Раидер/Facebook

После масштабных пожаров в Чернобыльской зоне в Киевской области продолжают полыхать леса. Так, на днях отдыхающие подожгли молодой лес прямо у взлетной полосы в аэропорту "Борисполь" под Киевом. Об этом сообщил глава добровольческой пожарной команды "Штурм" Андрей Макаров.

"Безответственные люди так жарили шашлыки, что подожгли молодой лес, у взлетной полосы. Убегая, оставили свои шампура, посуду", – написал Макаров на своей странице в Facebook.

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Пожар был ликвидирован, спасена большая часть леса, сгорел примерно гектар деревьев и растений.

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Ранее сообщалось, что в Киеве во время тушения пожара в гараже на улице Качуры, 66 в Святошинском районе спасатели обнаружили тело мужчины. На месте пожара работали две единицы пожарно-спасательной техники и около 10 человек личного состава. Причину пожара и обстоятельства смерти мужчины устанавливают правоохранительные органы.

Не так давно в столице произошел пожар в жилом доме на пр. Лесном, 15а. Как оказалось, пожар произошел в одной из квартир на втором этаже. В подъезде наблюдалось сильное задымление. Во время тушения спасатели эвакуировали из дома пять граждан и спасли двух детей. Еще двух малышей и собаку из здания вынесли работники правоохранительных органов. Также из едкого дыма спасли пожилого мужчину 1932 года рождения.

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Борисполь спасатели пожары

Источник: Сегодня

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