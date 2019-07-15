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Под Киевом маршрутка столкнулась с Ford и снесла отбойник: трое погибших и 18 пострадавших (фото, видео)

15 июля, 08:56

На данный момент движение на участке Житомирской трассы заблокировано

Фото: Информатор

На Житомирской трассе, где на днях легковушка протаранила телегу, под Киевом близ села Гуровщина утром в понедельник, 15 июля, произошло масштабное ДТП. Как сообщает "Информатор", около 5:40 на 34-м километре трассы столкнулись маршрутка Volkswagen LT и легковой автомобиль Ford Mondeo.

По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека, еще 18 – получили травмы, их госпитализировали.

Также известно, что маршрутка следовала из Львова в Киев. На данный момент движение на участке Житомирской трассы ограничено.

Ранее сообщалось, что в Киеве на пересечении проспекта Победы и улицы Гарматной столкнулись три иномарки. Из-за ДТП Audi и BMW пострадал мужчина.

Также в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, маршрутка, киевская область

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