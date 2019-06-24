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Под Киевом масштабное ДТП с фурами заблокировало проезд на трассе

24 июня, 09:42

В результате ДТП есть пострадавшие

Фото: патрульная полиция Киева
Фото: патрульная полиция Киева.

Утром в понедельник, 24 июня, на трассе М-06 "Киев-Чоп" (на 19-ом километре) на развороте на Белогородку в направлении столицы столкнулись фуры. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

В полиции уточнили, что в результате ДТП есть пострадавшие, однако сколько пострадало людей, пока что не сообщается.

"Патрульные занимаются регулированием движения. На данном участке движение временно затруднено", - говорится в сообщении.

По данным сервиса Google maps, на трассе образовались километровые пробки.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег Киев, ДТП, фура

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Источник:

Сегодня

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