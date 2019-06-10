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Под Киевом Mercedes на еврономерах врезался в металлическую стену: фото

10 июня, 12:37

Также пострадали четверо пассажиров машины

Фото: А.Ракитин, Сегодня

В субботу вечером произошло смертельное ДТП на Обуховской дороге. Mercedes на еврономерах врезался в металлическую стену.

Авто, в салоне которого находились четверо пассажиров и водитель, просто летел в сторону столицы. На повороте машина начала цеплять отбойник, потом залетела на бордюр и после этого пролетела еще 30—40 метров по зеленой зоне. После этого она врезалась в металлическую конструкцию, по всей видимости, контейнер для перевозки грузов. От удара передняя часть Mercedes была полностью деформирована.

На место срочно вызвали медиков и спасателей. По словам по­лицейских, в салоне нахо­дилась компания молодых людей из восточной страны. Все четверо были госпитализированы в больницу, а вот водитель от полученных травм скончался на месте. Чтобы вырезать тело, спасателям пришлось срезать руль. Полицейские устанавливают причины и механизм ДТП.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на проспекте Леся Курбаса водитель вылетел из салона авто и погиб.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черновцах водитель несколько сот метров протянул пешехода на капоте своего автомобиля. Это произошло после того, как Mazda врезалась в легковушку, а когда водитель пострадавшей машины вышел осмотреть повреждения, виновник ДТП продолжил движения и поднял мужчину на капот.


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Тег авария, ДТП, обуховская трасса

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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