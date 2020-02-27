Под Киевом Mercedes не пропускал пожарных на глазах у полициейских (видео)

В селе Новые Петровцы под Киевом водитель микроавтобуса Mercedes не пропускал автомобили пожарных, которые ехали с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Так, патрулируя улицу Князя Святослава, копы стали свидетелями нарушения ПДД водителем Mercedes.

"31-летний водитель микроавтобуса не давал преимущество в движении двум автомобилям пожарных, которые двигались с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Спасатели очень спешили на вызов и были вынуждены выехать на полосу встречного движения, чтобы быстрее добраться до места назначения. А пассажироперевозчик съехал с проезжей части только тогда, когда ему было необходимо осуществить высадку пассажиров на остановке общественного транспорта", – говорится в сообщении.

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Водитель Mercedes получил постановление по ч.3 ст.122 (Не предоставление преимущества в движении оперативном транспортному средству) КоАП.

Также полиция опубликовала видео инцидента:

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Напомним, ранее в Киеве полиция начала охоту на водителей, которые не пропускают скорую и пожарных. Корреспондент новостей "Сегодня" напросился на дежурство к врачам столичной скорой и увидел собственными глазами, как пропускают карету скорой помощи с сиреной.

Также мы писали, что водитель Toyota Prado в столице не пропускал скорую, которая ехала к малышу с ожогом.

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