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От удара вырвало двигатель: под Киевом произошло жесткое ДТП с пострадавшими (фото, видео)

13 марта, 10:25

Наталья Руда

Пострадали два человека из буса и девушка из Volkswagen

На окружной дороге вокруг Борисполя вечером 12 марта произошло жесткое ДТП – микроавтобус столкнулся с легковушкой Volkswagen и отправил ее в кювет. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, авария произошла на перекрестке – микроавтобус ехал со стороны Великой Александровки, а легковушка проезжала дорогу, двигаясь со стороны Борисполя. От сильного удара у микроавтобуса вырвало двигатель.

Известно, что с места аварии бригада медиков забрала трех человек – два человека из буса и девушку из Volkswagen.

Напомним, ранее на бульваре Дружбы народов нетрезвая девушка-водитель автомобиля Audi устроила массовое ДТП. Она не сдержала безопасной дистанции и совершила столкновение с автомобилем Nissan, тот по инерции столкнулся с Renault, а последний – с автомобилем Hyundai.

Кроме того, в начале марта несколько массовых аварий произошло на Одесской трассе в связи с плохой видимостью из-за тумана.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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авария ДТП киевская область

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