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Под Киевом многодетная мать бросила новорожденную дочку умирать в лесу

24 декабря, 04:04

Тело ребенка обнаружили в лесопосадке

/ Фото: Pixabay

В городе Фастов Киевской области многодетная мать, которая уже воспитывала пятерых детей, родила полностью здорового ребенка в туалете общежития. После этого она решила избавиться от младенца. Женщина положила девочку в коляску и увезла в лесополосу.

Там горе-мать оставила малышку на земле и ушла. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Температура воздуха была слишком низкая и девочка погибла. Впоследствии тело ребенка обнаружили сотрудники полиции. 31-летней местной жительнице сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 117 Уголовного кодекса Украины, а именно в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка сразу после родов. На данный момент досудебное расследование продолжается. За совершение указанного преступления женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, Апелляционный суд в Киеве отменил для пересмотра приговор Голосеевского райсуда в виде восьми лет тюрьмы горе-матери Владиславе Трохимчук, которая на 11 дней оставила без присмотра двух своих малолетних детей.

Также в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали.

Кроме того, смотрите в сюжете подробности резонансного дела депутата из Кировоградской области, который морил голодом собственного ребенка:

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