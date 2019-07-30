Под Киевом молодого парня убили и закопали в лесопосадке из-за несуществующей кражи

В Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
"В Ирпенскую полицию поступила информация от коллег из Житомирской области, что неделю назад родные потеряли связь с молодым парнем, который работал на стройке. Работники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили место работы пропавшего Евгения, его руководителя и напарника. На конкретные вопросы о судьбе парня прораб и подсобник путались в ответах, а впоследствии рассказали, что убили парня за кражу 600$ и вывезли в лесополосу. Для сокрытия преступления тело Евгения подожгли и закопали в земле", - написал Небытов на своей странице в Facebook.
Небытов подчеркнул, что в ходе расследования следователи получили неопровержимые доказательства совершения убийства.
"Сейчас оба задержаны и помещены в изолятор временного содержания", – уточнил Небытов, добавив, что якобы украденные убитым парнем 600 долларов прораб в итоге нашел у себя.
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