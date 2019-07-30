Прораб и напарник парня по стройке убили его за кражу якобы 600 долларов, которые после преступления нашли у себя

Фото: Андрей Небытов/Facebook

Под Киевом молодого парня убили и закопали в лесопосадке из-за несуществующей кражи https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5 2019-07-30T08:43:00+03:00 Происшествия Прораб и напарник парня по стройке убили его за кражу якобы 600 долларов, которые после преступления нашли у себя

В Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"В Ирпенскую полицию поступила информация от коллег из Житомирской области, что неделю назад родные потеряли связь с молодым парнем, который работал на стройке. Работники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили место работы пропавшего Евгения, его руководителя и напарника. На конкретные вопросы о судьбе парня прораб и подсобник путались в ответах, а впоследствии рассказали, что убили парня за кражу 600$ и вывезли в лесополосу. Для сокрытия преступления тело Евгения подожгли и закопали в земле", - написал Небытов на своей странице в Facebook.

Фото: Андрей Небытов/Facebook

Небытов подчеркнул, что в ходе расследования следователи получили неопровержимые доказательства совершения убийства.

"Сейчас оба задержаны и помещены в изолятор временного содержания", – уточнил Небытов, добавив, что якобы украденные убитым парнем 600 долларов прораб в итоге нашел у себя.

ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и несовершеннолетним!

Фото: Андрей Небытов/Facebook

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