Под Киевом молодой мужчина по неосторожности убил своего дедушку

Внук толкнул мужчину, тот упал и ударился головой о деревянные двери

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Броварах, где задержали 54-летнего насильника, молодой мужчина по неосторожности убил своего пожилого дедушку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о конфликте между родственниками. По прибытию на место ЧП полицейские обнаружили молодого человека навеселе, который признался, что поссорился со своим дедушкой и во время драки толкнул его. Тот, потеряв равновесие, упал и ударился головой о деревянные двери.

"Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть 74-летнего мужчины. 26-летнего молодого человека полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины. Он сейчас находится в изоляторе временного содержания", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку и избрании ему меры пресечения.

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