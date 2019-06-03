Под Киевом молодую девушку укусила змея

В местной больнице Украинки оказались не готовы к ЧП

Фото: facebook.com/vykonkom.ukrainka.

В городе Украинка змея укусила девушку, сообщается в Facebook горсовета. По предварительной информации, инцидент произошел, когда девушка купалась в реке Стугна.

"В воде девушка почувствовала неприятные ощущения у своих ног. Уже на берегу увидела, что на ступне у пятки появились два небольших красных укуса. Не придав сначала этому значения, компания продолжала общаться, играть с детьми и слушать музыку. Но место укуса начало болеть и печь", - говорится в сообщении.

Девушка решила обратиться в местную больницу.

"Врача на приемном покое не было. Ожидали его более 20 минут. За это время удалось выпросить вату со спиртом, чтобы протереть рану. После длительного ожидания врач не был уверен, что делать, поэтому было решено позвонить за консультацией в Обухов в реанимацию. С момента укуса прошло уже около часа. Ярко выраженной реакции на укус не было. Но нога пекла, и чувство тревоги не оставляло молодую девушку", – уточняется в сообщении.

В итоге девушке померили давление, дали противоаллергические лекарства и успокоительное.

"Некоторых ампул не нашлось, поэтому пришлось сбегать в круглосуточную аптеку, которая на другом конце города. После всех медицинских манипуляций девушку отправили домой с выводом, что скорее всего, ее укусил уж", – отмечается в сообщении.

Напомним, в Харьковской области женщину, которую укусила гадюка, с помощью санитарного самолета доставили в медицинское учреждение.

Также в центре Киева на фонарной опоре прохожие обнаружили двухметрового питона.

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