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Под Киевом мотоциклист врезался в дерево: пассажирке оторвало голову (18+)

27 марта, 11:22

Наталья Руда

Мотоцикл врезался в дерево возле Сухолучья

Под Киевом произошло жуткое ДТП с мотоциклом, в результате которого погибли два человека – водитель двухколесного транспортного средства и его пассажирка. Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua.

Авария произошла на автодороге между Сухолучьем и селом Богданы в Вышгородском районе. Водитель мотоцикла Kawasaki не справился с управлением и въехал в дерево.

И парень за рулем, и его пассажирка погибли на месте происшествия. Женщине от сильного удара оторвало голову.

Ранее под Киевом на Бориспольской трассе произошло жуткое ДТП: автомобиль сбил пешехода, от удара тело разорвало на части. В полицию обратился водитель Toyota и сообщил о том, что сбил человека. На место направили экипаж полиции и медиков. Но врачи были бессильны.

Напомним, в Киевской области, возле Борисполя, на Кольцевой дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль – в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Кроме того, в Киеве недалеко от метро "Ипподром" столкнулись два автомобиля Renault.

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Киев ДТП мотоциклисты

Источник: Сегодня

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