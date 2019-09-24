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Под Киевом мужчина до смерти избил знакомого

24 сентября, 20:20

На место преступления злоумышленник попал через балкон

/ Фото: Pixabay

В Борисполе правоохранители задержали мужчину, который до смерти избил местного жителя из-за личной неприязни прямо в чужой квартире

Получив сообщение от гражданина о гибели его брата, полицейские уже через несколько часов нашли злоумышленника. 31-летний ранее судимый мужчина скрывался в заброшенном здании неподалеку от места преступления.

Как оказалось, в квартиру своего соперника тот попал через балкон на первом этаже. Держа обиду за конфликт, который произошел накануне – начал жестоко избивать мужчину. От полученных травм, несовместимых с жизнью, 40-летний местный житель скончался на месте. Его бездыханное тело, проснувшись утром, обнаружила знакомая и сообщила брату погибшего.

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Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В содеянном он сознался.

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По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве патрульные полицейские задержали мужчину, который пытался убить во дворе частного дома бывшую жену, выстрелив в нее из гарпуна.

Также в столице произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве.

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Источник: Сегодня

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