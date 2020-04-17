Под Киевом мужчина до смерти забил 25-летнего друга (видео)

В селе Саливонки в частном доме соседи обнаружили мертвого 25-летнего мужчину с телесными повреждениями. Люди вызвали на место полицию, рассказали в ГУ НП Киевской области.

В ходе расследования правоохранители вышли на след злоумышленника. Им оказался 24-летний товарищ погибшего. Мужчину задержали и доставили в местный отдел полиции, где он дал правдивые показания и признался в содеянном.

Как выяснилось, вечером товарищи распивали спиртные напитки и начали спорить. Во время ссоры 24-летний мужчина ударил товарища кулаком в голову и вышел из дома. Тот закрылся в доме и начал нецензурно выражаться. Мужчина не стерпел, нашел во дворе металлический прут, повредил входную дверь и нанес им товарищу несколько ударов по голове.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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Мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Киевской области разыгралась настоящая драма – мужчина устроил стрельбу и взорвал гранату. В результате инцидента он погиб на месте. Еще два человека получили тяжелые ранения.

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Также сообщалось, что в Черновцах, которые были закрыты на карантин из-за коронавируса, произошла перестрелка, в которой погиб местный житель – мужчина 33 лет. Перед этим мэр города Алексей Каспрук заявил о введении режима запрета на въезд и выезд.

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