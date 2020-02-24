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Под Киевом мужчина до смерти забил любимую ножкой от стула

24 февраля, 14:36

Ревнивец пытался обмануть полицию, уверяя, что женщина умерла, упав на улице

В селе Кодра Макаровского района мужчина на почве ревности избил свою сожительницу руками, ногами и ножкой от стула. От полученных травм 38-летняя женщина умерла, сообщает полиция Киевской области.

Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина сказал полицейским, что женщина якобы получила смертельную травму, упав на улице. Однако следователи установили истинные обстоятельства происшествия.

С места трагедии правоохранители изъяли вещественные доказательства – одежду со следами крови, ножку из-под стула и другие. Изъятое направили на проведение экспертных исследований.

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47-летнего мужчину, который в прошлом уже имел проблемы с законом, задержали. Меру пресечения ему выберет суд. Нападавшему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

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Ранее сообщалось, что житель Переяслава заподозрил свою жену в измене, после чего похитил предполагаемого ухажера и пытал его.

Также столичные правоохранители задержали организатора похищения мужчины. Пострадавшего в прошлом году удерживали 12 дней в неволе и требовали у его родственников полмиллиона долларов.

Подробности похищения мужчины смотрите в сюжете:

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ревность киевская область убийства

Источник: Сегодня

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