Под Киевом мужчина из-за наследства терроризировал родственников

В городе Переяслав-Хмельницкий полицейские задержали мужчину, который угрожал родственникам расправой из-за наследства.
Как сообщают в полиции Киевской области, подозреваемый требовал 30 тысяч гривен, а в противном случае обещал устроить взрыв.
"Установили, что борьба за наследство продолжалась около двух лет и могла закончиться трагедией. Мужчина изготовил предмет, внешне похожий на взрывное устройство, и прикрепил такой "подарок" на металлические ворота гаража родственников. Он выглядел как пакет из-под сока, к которому был примотан телефон с проводами. Обнаружив его, испуганные хозяева сразу вызвали сотрудников полиции. К счастью оказалось, что это был муляж", – рассказали в полиции Киевской области.
Злоумышленника задержали. Открыто уголовное производство по ч.2 ст 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее сообщалось, что в лесопарковой зоне Святошинского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек, следователи квалифицировали инцидент как "самоубийство".
Также в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.
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