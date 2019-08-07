Под Киевом мужчина из-за наследства терроризировал родственников

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В городе Переяслав-Хмельницкий полицейские задержали мужчину, который угрожал родственникам расправой из-за наследства.

Как сообщают в полиции Киевской области, подозреваемый требовал 30 тысяч гривен, а в противном случае обещал устроить взрыв.

"Установили, что борьба за наследство продолжалась около двух лет и могла закончиться трагедией. Мужчина изготовил предмет, внешне похожий на взрывное устройство, и прикрепил такой "подарок" на металлические ворота гаража родственников. Он выглядел как пакет из-под сока, к которому был примотан телефон с проводами. Обнаружив его, испуганные хозяева сразу вызвали сотрудников полиции. К счастью оказалось, что это был муляж", – рассказали в полиции Киевской области.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Злоумышленника задержали. Открыто уголовное производство по ч.2 ст 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что в лесопарковой зоне Святошинского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек, следователи квалифицировали инцидент как "самоубийство".

Также в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.

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