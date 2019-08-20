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Под Киевом мужчина напал на сотрудника фермы из-за коровы

20 августа, 13:35

Мужчина решил украсть корову и ударил работника фермы в челюсть

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Броварах мужчина совершил разбойное нападение на работника фермы с целью похитить корову. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области. 

"Злоумышленник ударил потерпевшего в челюсть, поэтому последний потерял сознание. Другие сотрудники фермы вызвали на место происшествия полицию. Полиция Броварского района задержала 30-летнего нападающего", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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Фото: AFP

Мужчина при этом находился в розыске Черниговским отделом полиции за неявку в суд. Недавно его выпустили под домашний арест за аналогичное преступление.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения.

Напомним, что под Киевом поймали банду, члены которой в форме сотрудников СБУ нападали на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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Источник: Сегодня

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