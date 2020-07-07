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Под Киевом мужчина напал с ножом на знакомого: на задержание вызывали спецназ

7 июля, 21:21

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Фигуранта взяли под стражу, а пострадавшего отправили в больницу

В городе Вишневое под Киевом во время застолья с алкоголем между владельцем дома и его новым знакомым произошел конфликт, который перерос в драку. Во время схватки хозяин схватил нож и нанес им несколько ударов своему гостю. 37-летнего пострадавшего с ранением груди и предплечья доставили в больницу, ему проведена операция, сообщает полиция Киевской области.

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После совершенного преступления фигурант закрылся в собственной квартире. Чтобы попасть в дом и задержать мужчину, на помощь оперативникам прибыли бойцы полка полиции особого назначения.

Задержали злоумышленника на месте происшествия. Им оказался 45-летний местный житель. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Также по месту жительства мужчины правоохранители провели обыск и изъяли вещественные доказательства. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления. Суд изберет для него меру пресечения. Следствие продолжается.

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Ранее в Вишневом мужчина без каких-либо причин открыл стрельбу по прохожим, а потом скрылся. В результате происшествия пострадал один человек – он получил ранения в грудь и в ногу.

Также на днях в этом городе на улице произошла ссора между прохожими и водителем с признаками алкогольного опьянения по поводу неправильной парковки его автомобиля. Конфликт перерос в драку, а в дальнейшем водитель достал пистолет и сделал несколько хаотичных выстрелов.

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суд полиция вишневое ранения конфликт под киевом

Источник: Сегодня

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