Под Киевом мужчина открыл стрельбу по прохожим: есть раненый

В городе Вишневое, под Киевом, мужчина без каких-либо причин открыл стрельбу по прохожим, а потом скрылся.

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Как сообщили в столичной полиции, в результате происшествия пострадал один человек – он получил ранения в грудь и в ногу.

"В Вишневом один из компании мужчин беспричинно, вызывающе, игнорируя окружающих людей, произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону другой компании людей. После чего скрылся с оружием с места происшествия", - отметили копы.

Сотрудники местной полиции оперативно установили личность стрелка, устроили засаду и задержали его.

По месту жительства подозреваемого была обнаружена "коллекция" разнообразного оружия, а также пистолет, из которого он, вероятно, стрелял в прохожего.

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Все оружие направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Напомним, не так давно подобный инцидент произошел в Киеве. Там нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Также мы рассказывали, как в Одессе пьяные военнослужащие устроили стрельбу у детского центра, а потом пытались сбежать от копов.

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