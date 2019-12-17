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Под Киевом мужчина открыл стрельбу по военным (фото)

17 декабря, 09:24

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал

Фото: facebook.com/vita.zahyst

Фото: facebook.com/vita.zahyst

В селе Вита-Почтовая под Киевом в понедельник, 16 декабря, мужчина в состоянии алкогольного опьянения на остановке общественного транспорта, которая расположена напротив сельсовета, открыл стрельбу по военным авто. Об этом сообщается в паблике "Вита-Защита" в Facebook.

"В с. Вита-Почтовая на ул. Боярская на остановке общественного транспорта (напротив сельсовета) неизвестный с явными признаками алкогольного опьянения открыл стрельбу из пистолета по проезжающим военным автомобилям", – говорится в сообщении.

Мужчина в итоге был задержан на улице Зеленой прохожими и передан наряду полиции. Уточняется, что он из Луганской области, а на данный момент проживает в Боярке.

В результате стрельбы, к счастью, никто не пострадал.

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Кроме этого, мы писали, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая. В результате пострадал один из пассажиров.

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военные стрельба Вита-Почтовая

Источник: Сегодня

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