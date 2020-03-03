Под Киевом мужчина подстрелил полицейского: подробности

В городе Узин Киевской области произошел вопиющий случай – неадекватный мужчина напал на прибывших на вызов полицейских. Одного из них он ранил, а второго – избил.

Как рассказали в пресс-службе полиции в Киевской области, копы приехали на сообщение о домашнем насилии. Когда они приехали, дебошир начал материться в их адрес, а потом и вовсе начал стрелять.

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Пуля попала участковому офицеру полиции в ногу. Тогда на место примчались еще двое копов. Им все же удалось задержать мужчину, но во время этого он успел избить одного из полицейских. 43-летнему злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Его будут судить сразу по двум статьям: "хулиганство" и "умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей".

Напомним, недавно в центре Киева неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобиль Toyota Prius.

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