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Под Киевом мужчина поджег дом бывшей любимой, отомстив ей за пьянство

Сегодня, 11:24

53-летний житель Ржищева заявляет, что водка стала причиной их расставания

Фото: Нацполиция
Под Киевом мужчина поджег дом бывшей любимой, отомстив ей за пьянство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/685/47d/5c668547d1a10.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/685/47d/5c668547d1a10.jpeg Происшествия 53-летний житель Ржищева заявляет, что водка стала причиной их расставания

Житель города Ржищев поджег частный дом бывшие сожительницы, поскольку хотел отомстить женщине за то, что она якобы начала злоупотреблять алкоголем. По его словам, месяц назад именно водка стала причиной разрыва их отношений, сообщили в ГУ НП Киевской области.

Сообщение о пожаре в Ржищеве поступило от неравнодушных соседей женщины. Спасатели быстро локализовали и потушили огонь. В огне сгорела крыша дома и вещи домашнего обихода. Работники полиции задержали поджигателя в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 53-летний местный житель. Он признался в содеянном и дал правдивые показания.

Работники полиции восстановили события того дня. Тек, мужчина в течение дня употреблял алкоголь, а потом пошел к дому бывшей сожительницы, которой в то время не было дома. Там он спичками поджег занавески на окне, после чего удалился.

Как выяснилось, несколько дней назад в полицию поступило заявление от 46-летней женщины, хозяйки сгоревшего дома о том, что ее избил бывший сожитель и угрожал поджечь дом. По факту избиения женщины было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения мужчине. Меру пресечения для него изберет суд.

Напомним, недавно очередной пожар произошел в одной из квартир на улице Лисковской, 9/22 на столичной Троещине. Возгорание произошло в жилище женщины, ведущей бродячий образ жизни.

По данным журналистов, 60-летняя хозяйка квартиры хотела заварить чай, однако отвлеклась, в результате чего загорелся расположенный у газовой плиты хлам. Пожарным удалось быстро ликвидировать пожар, перекрыв газ.

А в начале февраля в Бориспольском районе Киевской области спасатели более четырех часов тушили пожар в двухэтажном здании супермаркета

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Тег пожар, поджог, полиция, алкоголизм, Ржищев

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