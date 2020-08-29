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Под Киевом мужчина похитил четырехлетнюю девочку (видео)

29 августа, 11:48

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Злоумышленника уже поймали копы

В Борисполе Киевской области мужчина похитил четырехлетнюю девочку на заправке. Он воспользовался моментом, когда мать малышки отвлеклась, затащил ребенка в автомобиль и уехал.

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На розыск похитителя и девочки сразу же бросились правоохранители. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, задержать злоумышленника удалось спустя два часа. Он оказался 29-летним местным жителем.

Мужчина признался полицейским, что похитил ребенка с преступными намерениями. По факту похищения девочки открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишение свободы.

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Ранее мы рассказывали, как в Черкассах злоумышленник похитил знакомую и требовал у ее мужа выкуп: автомобиль и тысячу долларов.

Отметим, что в 2019 году в Украине зарегистрировали 517 сообщений о похищениях людей. Из них в 253 случаях правоохранители нашли подозреваемых. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, в 66 случаях к похищениям были причастны преступные группировки.

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Киев полиция похищение мужчина девочка киевская область
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