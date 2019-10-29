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Под Киевом мужчина пытался раздеть семилетнюю девочку: извращенец попал на видео

29 октября, 11:50

Полицейские уже разыскивают злоумышленника

Фото: ГУНП в Киевской области

Фото: ГУНП в Киевской области

В Обухове Киевской области полицейские разыскивают мужчину, который пытался развратить ребенка. Извращенец пытался раздеть семилетнюю девочку прямо в подъезде дома, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Инцидент произошел несколько дней назад. Мужчина попал на видео камер наблюдения, и сейчас его ищут.

Копы уже опубликовали приметы злоумышленника.

Как выглядит: на вид от 30 до 35 лет, рост 170-173 см, Среднего телосложения, лицо круглое, волосы темные короткие "ежом", есть залысины на затылке, лоб высокий, глаза темные, нос курносый, губы пухлые, был в очках в черной оправе.

Был одет: куртка по ниже пояса темно-синего цвета с капюшоном, свитер тонкий светлого цвета, светло-синие джинсы, при себе имел мужскую кожаную сумку черного цвета, спортивная обувь со вставками белого цвета.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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