Под Киевом мужчина пытался взорвать целую семью

Взрыв произошел во дворе дома / Фото: Нацполиция

В Киевской области подвыпивший мужчина пришел к дому своего знакомого и угрожал взорвать его вместе с семьей.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в селе Требухов Бориспольского района.

"Мужчина 1959-го года рождения, будучи навеселе, ночью пытался проникнуть в дом своего знакомого. Впрочем, хозяин мгновенно отреагировал и попросту вытолкнул подрывника на улицу. Это и спало жизни его семье", - говорится в сообщении.

По данным полиции, граната взорвалась уже на дворе, люди остались живы, однако два человека все же получили ранения – 39-летний хозяин дома получил осколочные ранения и был доставлен в Центральную районную больницу. Также в спецпалате медицинского учреждения оказался и нападавший.

При осмотре места происшествия были обнаружены остатки гранаты. А при обыске в доме подрывника был обнаружен запал от еще одного взрывного устройства.

Злоумышленник задержан, открыты уголовные производства по статьям "покушение на умышленное убийство", "незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".

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