Под Киевом мужчина с другом два года насиловал дочерей

Одного из фигурантов выпустили из-под ареста под залог

В Фастове правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который с товарищем в течение двух лет систематически насиловал своих малолетних дочерей, сообщает прокуратура Киевской области.

Оказалось, что отец двух девочек с 2016 года по ноябрь 2018 года вместе со своим товарищем систематически вступали в половые сношения, насиловали, развращали и удовлетворяли половую страсть неестественным способом с его малолетними дочерьми и их малолетней подругой. Секс с детьми обвиняемые снимали на видео и распространяли в различных закрытых группах в мессенджерах, получая за это деньги.

Отметим, что мать девушек умерла от тяжелой болезни и заниматься их воспитанием должен был отец.

Досудебное расследование завершено. 30 мая прокуратура направила обвинительный акт в Фастовский горрайонный суд Киевской области для рассмотрения.

Сейчас обвиняемый отец малолетних потерпевших находится под стражей, а его знакомый, оплатив залог в размере 350 тыс грн, вышел из-под стражи. В случае доказательства в суде их вину последние могут провести за решеткой следующие 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей 12-летней падчерицы.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Также мы сообщали, что в столице задержали педофила, который представлялся фотографом и снимал несовершеннолетних.

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