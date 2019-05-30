Под Киевом мужчина с другом два года насиловал дочерей
Одного из фигурантов выпустили из-под ареста под залог
В Фастове правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который с товарищем в течение двух лет систематически насиловал своих малолетних дочерей, сообщает прокуратура Киевской области.
Оказалось, что отец двух девочек с 2016 года по ноябрь 2018 года вместе со своим товарищем систематически вступали в половые сношения, насиловали, развращали и удовлетворяли половую страсть неестественным способом с его малолетними дочерьми и их малолетней подругой. Секс с детьми обвиняемые снимали на видео и распространяли в различных закрытых группах в мессенджерах, получая за это деньги.
Отметим, что мать девушек умерла от тяжелой болезни и заниматься их воспитанием должен был отец.
Досудебное расследование завершено. 30 мая прокуратура направила обвинительный акт в Фастовский горрайонный суд Киевской области для рассмотрения.
Сейчас обвиняемый отец малолетних потерпевших находится под стражей, а его знакомый, оплатив залог в размере 350 тыс грн, вышел из-под стражи. В случае доказательства в суде их вину последние могут провести за решеткой следующие 15 лет.
Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей 12-летней падчерицы.
Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.
Также мы сообщали, что в столице задержали педофила, который представлялся фотографом и снимал несовершеннолетних.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом мужчина с другом два года насиловал дочерей". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве задержали педофила, который покупал детей и снимал с ними порно
Мужчина предлагал проституткам за деньги вербовать детей для оказания сексуальных услуг
В Киеве насильника детей отправили в тюрьму на 15 лет
Преступник неоднократно глумился над 15-летней девочкой и ее 2-летним братом