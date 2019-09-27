Под Киевом мужчина с ножом напал на людей возле АЗС: трое раненых

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Белой Церкви 26 сентября мужчина с ножом напал на людей возле АЗС и ранил троих из них. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Вчера вечером на спецлинию "102" поступило сообщение от матери одного из пострадавших. Женщина сообщила, что около АЗС г. Белая Церковь неизвестный нанес ранения трем мужчинам. Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что к двум товарищам подошел незнакомый им молодой человек и обвинил в воровстве с металлобазы, после чего нанес удар ножом в живот одному из них. Приятель пострадавшего попытался остановить обидчика. Инцидент увидел еще один их знакомый и прибежал на помощь", – говорится в сообщении.

Инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей – ножевые ранения различной степени тяжести. Один из них госпитализирован в реанимацию, а позже прооперирован и переведен в хирургическое отделение.

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Медики, которые оказывали медицинскую помощь участникам конфликта, установили факт употребления алкоголя злоумышленником.

Нападающим оказался 24-летний уроженец восточного региона страны. Его задержали, открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно в Киеве жестко избили спасателя "Киевской аварийно-спасательной службы, сделавшего замечание водителю за езду по тротуару.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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