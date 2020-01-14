Под Киевом мужчина с револьвером набросился на копов (видео)

Житель Белой Церкви сам вызвал копов, но общаться с ними стал, только направив в их сторону оружие

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Белой Церкви мужчина с револьвером напал на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Житель города Белая Церковь обратился в полицию с сообщением о незаконном, по его мнению, ведению строительства. По указанному адресу прибыл экипаж тактико-оперативного реагирования батальона патрульной полиции. Однако заявитель начал с ними разговаривать, направив в сторону полицейских оружие", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Мужчину задержали и изъяли у него револьвер, патроны и глушитель.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Сейчас 44-летний злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании для него меры пресечения.

Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто. В их отношении открыто два производства по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство) и по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

А в июле на столичной Оболони шестеро человек избили полицейского. Копа вызвали из-за драки, но по прибытии он успел лишь сделать несколько предупредительных выстрелов, когда его сзади ударили бутылкой по голове и он потерял сознание. После этого преступники забрали у потерпевшего оружие и сумку с личными вещами, документами и деньгами.

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