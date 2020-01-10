Под Киевом мужчина ударил копа в лицо отверткой

Пострадавшего полицейского с пробитой щекой, травмой языка и выбитым зубом доставили в больницу

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В селе Гора Бориспольского района 31-летний мужчина ударил участкового полицейского отверткой в лицо. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

По данным полиции, на местного жителя неоднократно поступали жалобы от сельского головы за запугивание людей и неадекватное поведение.

"Двое участковых посетили мужчину, чтобы помочь общине и выяснить все обстоятельства. Внезапно злоумышленник нанес удар отверткой в ​​лицо правоохранителю и закрылся внутри. Его мать сообщила, что в доме может быть оружие. Поэтому на место происшествия вызвали спецназовцев, которые задержали нападавшего", – говорится в сообщении.

Пострадавшего полицейского с пробитой щекой, травмой языка и выбитым зубом доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Открыто уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто. В их отношении открыто два производства по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство) и по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

А в июле на столичной Оболони шестеро человек избили полицейского. Копа вызвали из-за драки, но по прибытии он успел лишь сделать несколько предупредительных выстрелов, когда его сзади ударили бутылкой по голове и он потерял сознание. После этого преступники забрали у потерпевшего оружие и сумку с личными вещами, документами и деньгами.

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