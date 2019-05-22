Под Киевом мужчина угнал грузовик из-за невыплаченной зарплаты

Угонщиком оказался 46-летний житель одного из сел Киевской области

Фото: kv.npu.gov.ua.

В Борисполе под Киевом мужчина вместо невыплаченной зарплаты угнал КрАЗ со строительного комбината. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Похититель повредил КрАЗом въездные ворота территории комбината и уехал в неизвестном направлении. Работники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастен бывший водитель предприятия. Именно с этим человеком у руководства комбината произошел конфликт по якобы невыплаченной заработной платой после его увольнения", – говорится в сообщении.

На поиски похищенного грузовика были ориентированы наряды полиции Бориспольского района и Барышевского, где проживает вероятный злоумышленник.

Во время проведения ряда необходимых оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили автомобиль на одной из улиц села Лукаши в Барышевском районе. Также правоохранители задержали похитителя, им оказался 46-летний местный житель.

Мужчина сознался в совершенном преступлении и сообщил, что таким образом он хотел компенсировать невыплаченную зарплату. КрАЗ помещен на площадку временного содержания.

"По факту незаконного завладения автотранспорта открыто уголовное производство по ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные первоочередные следственные действия", - резюмировали в прокуратуре.

Ранее мы сообщали, что житель Харьковской области угнал автомобиль у работодателя, задолжавшего ему 160 гривен зарплаты.

В полиции недавно рассказали, как украинцы могут защититься от кражи автомобиля. По статистике, чаще всего машины теряют легкомысленные владельцы, которые оставляют авто во дворах на ночь или не включают сигнализацию, когда "на минутку" выходят в магазин.

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