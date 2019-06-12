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Под Киевом мужчина укусил полицейского

12 июня, 09:16

Также другого полицейского дебошир ударил в лицо

Фото: Анатолий Бойко

Под Киевом молодой мужчина-дебошир напал на правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

"10 июня на спецлинию 102 полиции Киевской области поступило сообщение от жителей с. Деревянки, что сосед травит на них собаку и стреляет из рогатки. Патрульные выехали на место происшествия и мужчина вместо того, чтобы успокоиться, начал угрожать самым полицейским. При попытке задержания правонарушителя одного из правоохранителей нападающий ударил по лицу, второго укусил за ногу", – говорится в сообщении.

Дебоширом оказался местный житель 1991 года рождения, временно неработающий, неженат.

Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Как ранее сообщали новости "Сегодня", в Сумской области мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в полицейского, в результате чего правоохранитель получил ожоги.

Также в центре Киева неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобильToyota Prius. Полицейские ввели оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля и лиц, совершивших это преступление.


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Тег нападение, киевская область, полицейский

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