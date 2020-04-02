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Под Киевом мужчина устроил стрельбу и взорвал гранату, от которой погиб

2 апреля, 13:31

Александр Марущак

Еще два человека получили тяжелые ранения

В селе Жоравка (Яготинский район Киевской области) сегодня утром, 2 апреля, разыгралась настоящая драма – мужчина устроил стрельбу и подорвал гранату. В результате инцидента он погиб на месте. Еще двое человек получили тяжелые ранения. Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области, инцидент произошел сегодня утром.

"Местный житель пришел на прием к директору фермерского хозяйства. Он просил выдать ему деньги на лечение. Якобы директор был ему должен деньги за выполненную ранее работу. На прием мужчина пришел с самодельным пистолетом и гранатой. После общения в помещении они вышли на улицу. Там конфликт усилился. Мужчина, 1961 года рождения, достал пистолет и выстрелил директору предприятия в живот. На шум выстрела из помещения выбежали люди. В это время мужчина достал гранату, и она взорвалась у него в руках – он погиб на месте. Директор и юрист предприятия с осколочными ранениями были госпитализированы в больницу", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

Там отмечают, что открыто уголовное производство по факту покушение на убийство и незаконное хранение оружия. Полицейские проводят расследование, устанавливают все обстоятельства и причины конфликта.

Напомним, в Днепре на Рубиновом бульваре восьмилетний мальчик пострадал в результате взрыва снаряда времен Второй мировой войны, который он нашел на улице.

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Раньше мы писали, что в Винницкой области взорвалась граната, в результате чего несколько человек получили тяжелые ранения.

Кроме того, в Запорожской области при взрыве гранаты погибли двое мужчин. Инцидент произошел во время застолья.

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деньги граната погиб полицейские конфликт уголовное производство

Источник: Сегодня

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