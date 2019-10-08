Под Киевом мужчина в розыске вызвал копов, чтобы пожаловаться на медиков

Мужчина решил сообщить в полицию о том, что к нему отказываются ехать медики

Фото: патрульная полиция Белой Церкви

В Белой Церкви мужчина, который находится в розыске, вызвал полицию, чтобы пожаловаться на врачей. Об этом сообщает пресс-служба местной патрульной полиции.

"В пятницу (4 октября – ред.) полицейским на планшет поступило сообщение о том, что к мужчине отказываются ехать медики и он хочет написать жалобу на врачей. Правоохранители прибыли на вызов, встретились с заявителем, выслушали его и начали проверку документов. На удивление, сверив информацию по базам данных Национальной полиции, стражи порядка установили, что гражданин находится в розыске", – говорится в сообщении.

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В итоге патрульные отправили молодого человека в Белоцерковский отдел полиции, который разыскивал беглеца.

Ранее в Борисполе мужчина с явными признаками алкогольного опьянения вызвал патрульную полицию, чтобы пожаловаться на борщ, который был куплен в общепите.

Также новости "Сегодня" писали о том, что ровенские копы подали в суд на областной автодор. Копы обратились в суд после ДТП на трассе Рокитное – Боровое – Вежица, когда по пути на вызов патрульные попали в яму, водитель не справился с управлением и служебный автомобиль перевернулся.

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