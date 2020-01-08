Под Киевом мужчина ведром разбил машину копам

После инцидента житель Белой Церкви спрятался в кустах

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Белой Церкви мужчина разбил ведром лобовое стекло в машине патрульных полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Так, копов вызвали сотрудники ГСЧС 7 января и сообщили, что местный житель постоянно делает ложные сообщения и мешает работать.

"Впрочем, по указанному адресу полицейским никто не открывал дверь. Когда правоохранители вышли на улицу – увидели поврежденное лобовое стекло служебного автомобиля. Хулиган ведром разбил стекло и прятался в кустах неподалеку. Благодаря свидетелям правонарушителя установили и задержали, им оказался 58-летний местный житель", - говорится в сообщении.

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

По его словам, он вызывал ГСЧС, так как шумели соседи. Сейчас решается правовая квалификация действиям человека, нарушителю придется возмещать нанесенный ущерб.

При этом за ложные вызовы специальных служб предусмотрена административная ответственность согласно ст. 183 КУоАП.

Напомним, столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении парня, который во время проведения митинга под зданием МВД в мае этого года распылил слезоточивый газ в работников полиции, обеспечивающих охрану правопорядка.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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