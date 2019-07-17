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Под Киевом мужчина выстрелил в пенсионерку на остановке из-за трех тысяч гривен

17 июля, 16:58

Мужчина выстрелил из травматического пистолета женщине в голову

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Сегодня

В Броварах на остановке общественного транспорта 36-летний уроженец Донецкой области выстрелил в голову пенсионерки, чтобы ее ограбить. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Обвиняемый подошел сзади к женщине, которая находилась на остановке общественного транспорта, достал из-за пояса брюк травматический пистолет марки "Форт 17-Р", калибра 9 мм. Р.А., который носил при себе, при этом, действуя умышленно, желая наступления негативных последствий в виде смерти потерпевшей, с целью завладения ее личным имуществом, совершил из указанного пистолета выстрел в голову потерпевшей", - говорится в сообщении.

Женщина упала на тротуар, а мужчина взял ее сумку, в которой было три тысячи гривен, пенсионное удостоверение, свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании и скрылся с места преступления.

К счастью, женщина не умерла, а только получила телесные повреждения в виде шарового проникающего ранения головы.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, из корыстных побуждений) УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, не так давно под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.


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Тег ограбление, стрельба, бровары

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Источник:

Сегодня

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