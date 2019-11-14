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Под Киевом мужчина, задолжавший за газ и свет, развел в квартире костер

14 ноября, 14:25

По предварительным данным полиции, поджигатель находился в состоянии алкогольного опьянения

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Белой Церкви молодой мужчина, в квартире которого отключили газ и электроэнергию, разжег в жилом помещении костер. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Сотрудники патрульной полиции Киевской области выяснили, что владелец квартиры самостоятельно развел костер. Мужчина объяснил правоохранителям, что хотел приготовить пищу, но в квартире отключены газ и электроэнергия за неуплату. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

За несколько часов до этого местные жители уже пожаловались на него в полицию за то, что он на улицах нарушал общественный порядок.

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В отношении мужчины составили админпротоколы по ст. 175-1 (Курение табачных изделий в запрещенных местах), по ст. 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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Белая Церковь костер пожары

Источник: Сегодня

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